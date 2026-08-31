Nicaragua saluda el 81º aniversario de la Independencia de la República Socialista de Vietnam

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua envió un mensaje de felicitación al Secretario General del Partido Comunista y Presidente de la República Socialista de Vietnam, Compañero To Lam, en ocasión de conmemorarse este próximo 2 de septiembre el 81º Aniversario de la Declaración de Independencia de la nación asiática.

En el comunicado, suscrito por el Comandante Daniel Ortega Saavedra y la Compañera Rosario Murillo, el gobierno nicaragüense rindió homenaje a la memoria del líder histórico Ho Chi Minh, destacando su legado en la defensa de la soberanía, la autodeterminación y la independencia de los pueblos.

Asimismo, la misiva ratificó el compromiso de Nicaragua de continuar profundizando las relaciones políticas, diplomáticas, de amistad y solidaridad con el pueblo y gobierno de Vietnam, celebrando sus históricas conquistas y lazos de hermandad entre ambas naciones.