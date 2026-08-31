Compañera Rosario Murillo anuncia sesión solemne en León para aprobar Reforma Constitucional

La Compañera Rosario Murillo, Copresidenta de Nicaragua, informó que la Asamblea Nacional celebrará este martes 1ero de septiembre una sesión solemne en la ciudad de León para aprobar, en Primera Legislatura, la Reforma Constitucional.

La jornada patriótica iniciará desde primeras horas de la mañana con dianas en todo el territorio nacional, el izamiento de las banderas azuliblanco y rojinegra en todas las instituciones del Estado y la interpretación de los himnos patrios, marcando el comienzo del mes en que se conmemora el 205 aniversario de la Independencia de Centroamérica.

Por la tarde, los parlamentarios se trasladarán a la Capital de la Revolución, donde rendirán homenaje presencial en el mausoleo del Poeta Universal Rubén Darío. Durante la sesión solemne, se dará lectura a las conclusiones del proceso de Consulta Nacional previo a la presentación y votación del texto constitucional.

La Copresidenta Compañera Rosario Murillo, destacó que la elección de León Santiago de los Caballeros reafirma a esta ciudad como cuna del relanzamiento del Proceso Revolucionario y símbolo de la Dignidad Nacional.

Al finalizar la actividad parlamentaria, se colocará una ofrenda floral en la casa museo del Héroe Nacional Rigoberto López Pérez, al cumplirse 70 años de la gesta heroica en la que ajustició al dictador Anastasio Somoza García en 1956.

Finalmente, se anunció que la ratificación de la Reforma Constitucional en Segunda Legislatura se llevará a cabo el próximo 18 de enero de 2027, en coincidencia con el natalicio de Rubén Darío, también en la ciudad de León.