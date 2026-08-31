Lionel Messi: el adiós de una leyenda, tras 20 años de historia

El astro del fútbol mundial, Lionel Messi, confirmó oficialmente su retiro de la Selección Argentina, poniendo fin a una legendaria trayectoria de 20 años vistiendo la camiseta albiceleste. En un emotivo mensaje, el capitán argentino aseguró que se despide con orgullo y con la satisfacción absoluta de haber entregado todo por su país.

El actual “10” explicó que, aunque la decisión es difícil y dolorosa, es el momento adecuado para cerrar este ciclo histórico y permitir el recambio con las nuevas generaciones del fútbol argentino. Asimismo, extendió un profundo agradecimiento a sus compañeros, cuerpo técnico, dirigentes, familiares y a los millones de hinchas que lo acompañaron durante estas dos décadas.

Los récords históricos de Lionel Messi con la Albiceleste

El legado de Messi en el fútbol internacional queda grabado con cifras inalcanzables. El astro rosarino se despide como el máximo referente de la selección nacional, ostentando los siguientes récords:

Máximo goleador histórico de la Selección Argentina.

Jugador con más partidos disputados en la historia de la Albiceleste.

Máximo goleador argentino en la Copa Mundial de la FIFA.

Jugador con más participaciones mundialistas vistiendo la camiseta argentina.

El palmarés de Messi: todos sus títulos con Argentina

A lo largo de 20 años, Lionel Messi lideró la etapa más gloriosa del conjunto nacional, conquistando todos los trofeos posibles a nivel de selecciones:

Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022

Copa América 2021 y 2024

Finalissima 2022

Medalla de Oro Olímpica (Beijing 2008)

Mundial Sub-20 (2005)

Con un sentido «Gracias a Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!», Messi selló su despedida definitiva.