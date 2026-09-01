Familia de joven somoteña pide ayuda para repatriar su cuerpo desde Costa Rica

Un profundo dolor embarga a los familiares y amistades de la joven Nidia Bellorín Sánchez, de 18 años, originaria del sector 18 de la ciudad de Somoto, Madriz, quien falleció la tarde de ayer lunes en Costa Rica, país donde residía y se desempeñaba en labores de limpieza.

Nidia Bellorín Sánchez

Su prima, Maritza Miranda, explicó que el deceso ocurrió por causas naturales, desmintiendo versiones especulativas surgidas tras conocerse la noticia.

La joven, que laboraba en diversos oficios para ayudar a su familia, dejó en la orfandad a dos niñas de corta edad.

Desde el momento del deceso, los allegados en Somoto iniciaron las gestiones legales para el traslado de sus restos, mientras que familiares y amigos en Costa Rica impulsan una colecta económica para cubrir los costos del traslado y darle cristiana sepultura en su tierra natal.

Quienes deseen colaborar con la causa pueden contactarse al número telefónico costarricense +506 7062 9943.

