Rinden homenaje a Eddy Leonardo Olivares, héroe de la toma del Palacio Nacional

Familiares, combatientes sandinistas, integrantes del Comando Rigoberto López Pérez, miembros del Consejo Nacional de Juventud Sandinista y autoridades de Masaya rindieron homenaje póstumo a Eddy Leonardo Olivares, conocido durante la lucha guerrillera e insurreccional como “El Pelado”.

Rinden homenaje póstumo a Eddy Leonardo Olivares El Pelado, integrante del Comando Rigoberto López Pérez

Olivares formó parte del comando que protagonizó la histórica toma del Palacio Nacional el 22 de agosto de 1978, una de las acciones político-militares más relevantes desarrolladas por el Frente Sandinista de Liberación Nacional durante la lucha contra la dictadura somocista. Durante aquella operación utilizó el seudónimo “34”.

El homenaje reunió en Masaya a sobrevivientes de aquella acción, compañeros de distintas generaciones y familiares, quienes recordaron la trayectoria y participación de Olivares en ese episodio de la historia contemporánea de Nicaragua.

Participó en la toma del Palacio Nacional en 1978

Nicaragua recuerda 48 años del asalto al Palacio Nacional

Durante el acto se destacó la participación de “El Pelado” junto al resto de integrantes del Comando Rigoberto López Pérez, que tomó el Palacio Nacional el 22 de agosto de 1978.

Esta operación fue una acción de gran trascendencia política que golpeó a la dictadura somocista y mostró la capacidad organizativa y combativa de los jóvenes revolucionarios de la época.

La toma del Palacio Nacional quedó incorporada a la memoria histórica del proceso insurreccional que culminaría menos de un año después con el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, el 19 de julio de 1979.

Combatientes y jóvenes acompañaron su último adiós

En el homenaje participaron combatientes sandinistas de diferentes generaciones, miembros de la Policía Nacional, representantes del Ministerio del Interior, integrantes del Consejo Nacional de Juventud Sandinista y autoridades departamentales del Frente Sandinista en Masaya.

Durante la ceremonia se resaltó a Eddy Leonardo Olivares como parte de una generación de hombres y mujeres que asumieron la lucha por la libertad, la dignidad y la soberanía nacional.

Sus compañeros destacaron su legado de compromiso, valentía y patriotismo, así como su participación directa en una de las acciones más recordadas de la lucha contra el somocismo.

Su nombre queda ligado a la gesta del 22 de agosto

La participación de Eddy Leonardo Olivares en la operación del 22 de agosto de 1978 forma parte de la historia del Comando Rigoberto López Pérez y de la lucha insurreccional desarrollada en Nicaragua durante los últimos años de la dictadura somocista.

Durante el homenaje, familiares y compañeros recordaron su trayectoria y reafirmaron el valor histórico de aquella generación de combatientes.

¡Honor y gloria al compañero y héroe Edis Leonardo Olivares, «El Pelado».