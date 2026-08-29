Octava Feria Nacional de la Vivienda abre sus puertas para las familias que desean tener su casa propia

Con la participación de 80 expositores entre proyectos habitacionales, bienes raíces, materiales y equipos de construcción, la banca nacional, universidades, ministerios e instituciones del Estado, comenzó éste sábado la VIII Edición de la Feria Nacional de la Vivienda 2026.

El compañero Laureano Ortega Murillo, Asesor Presidencial para las Inversiones, trasladó el saludo de los Copresidentes Comandante Daniel y la Compañera Rosario, en la apertura de esta feria, que facilita a las familias una vivienda digna y de calidad.

“Como decía el gran compositor músico nicaragüense, el hermano Pablo Martínez Téllez “El Guadalupano”: ¡Solo el sandinismo nomás! Los nicaragüenses están accediendo a este derecho que les ha restituido nuestro Gobierno”, manifestó Laureano.

El Asesor Presidencial, recordó que con los gobiernos neoliberales, “la población estaba olvidada, en las champitas con plástico negro, totalmente olvidadas por esos gobiernos desalmados”

La Feria Nacional de la Vivienda, “no existía antes, compañeros. Hay que tenerlo muy claro. Recordarlo, diariamente. Estas oportunidades de acceso a viviendas no existían antes de nuestro Gobierno Sandinista”, señaló Laureano Ortega Murillo.

En esta lógica de restitución de derechos, Laureano, dijo que “todos los nicaragüenses apoyamos ese proceso de reformas constitucionales que se viene impulsando desde la Asamblea Nacional, por orientaciones de la Copresidencia de la República”

“Son las reformas que permitirán darle continuidad a programas, a estos proyectos de vivienda, de infraestructura, de energía, de agua, de salud, de educación, de apoyo a la producción, de acceso a nuevos mercados, de mejorar las condiciones de vida del pueblo y de mantener en alto la dignidad de Nicaragua”, destacó el compañero Laureano Ortega Murillo, Asesor Presidencial para las Inversiones.