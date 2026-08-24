50 marcas impulsarán Nicaragua Diseña 2026 en pasarela nacional

La moda, el arte y el diseño nicaragüense ya se preparan para brillar en la 15 ava edición de Nicaragua Diseña 2026, que reunirá a 50 marcas seleccionadas para participar en exposiciones, gastronomía y pasarelas.

Javiera Granja, coordinadora general de Nicaragua Diseña, destacó que esta nueva edición celebra el legado creativo del país y, al mismo tiempo, impulsa a las nuevas generaciones de diseñadores y artistas con propuestas de moda, gastronomía artes plásticas, joyería, accesorios, cosmética y diseño.

Entre las historias que destacan está la de Ana Victoria López, joven diseñadora de 19 años, originaria de León, quien participará por primera vez en Nicaragua Diseña con sus piezas tejidas a mano.

También estará Virginia Tathum desde la Costa Caribe de nuestro país, quien asumirá el reto de llevar a la pasarela su propuesta “Origen”, inspirada en las mujeres artesanas de la Costa Caribe, marcando su cuarto año consecutivo dentro de la plataforma.

La gran cita se desarrollará del 23 al 25 de octubre, convirtiendo nuevamente la pasarela en una vitrina para el talento nacional y demostrando que la creatividad nicaragüense evoluciona sin perder sus raíces.

