Señor discapacitado muere abrazando a su perrito al quemarse casita en barrio Arlen Siú, en Managua

Una muerte horrorosa tuvo Justo Pastor Gadea López, de 83 años, junto a su perrito, al incendiarse anoche su humilde casita en el barrio Arlen Siú.

El siniestro ocurrió de donde fue el restaurante El Madroño, 2 cuadras y media arriba, 4 al sur, 40 metros a abajo, 30 metros al Sur, en el distrito 7 de Managua.

Don Justo era sordomudo y al desatarse el incendio no pudo escapar debido a que, para asegurarse en su casita, la ponía una enorme tranca a la puerta.

El cuerpo calcinado del adulto mayor fue encontrado cubriendo el de su fiel mascota, a la que intentó proteger, en un intento vano por salvarle la vida.

La casita de don Justo era de madera y zinc, y en su interior tenía acumulaba materiales inflamables que recogía para luego venderlos para reciclaje.

El anciano vivía sólo desde hacía 30 años, por lo que nadie pudo auxiliarlo al momento de que las lenguas de fuego se alzaron hasta diez metros de altura.

El incendio también afectó una bodega de la casa vecina donde las llamas convirtieron en chatarra la motocicleta del señor Marvin Ramón López.

Marvin es el esposo de la dueña de la vivienda, Ana María Méndez, de 55 años, y al momento del siniestro no se encontraban en el lugar.

Los vecinos se pusieron las pilas lanzando agua con baldes para sofocar el fuego mientras llegaban los bomberos, expreso Lizeth Carolina Jarquín.

Al lugar llegaron 20 bomberos con tres cisternas para controlar el fuego y evitar que otras viviendas vecinas fueran afectadas.

Con las labores de escombreo, los bomberos hallaron los restos del anciano cerca de la puerta, cubriendo a su fiel mascota, quien era su única compañía.

Ahora se investigan las causas del incendio, pero todo hace indicar que alguna llama alcanzó el material que don Justo almacenaba para vender y sobrevivir.