Rescatan a Hernán Gil tras 114 horas bajo escombros en La Guaira

Un auténtico milagro se ha registrado en La Guaira, tras el rescate de Hernán Gil, un ciudadano venezolano que quedó atrapado por siete días bajo las ruinas de su edificio a causa del devastador doble sismo que asoló la zona centro-norte de Venezuela.

El rescate ha sido calificado por las autoridades y los equipos de emergencia como una hazaña heroica que desafiaba todos los pronósticos de supervivencia en este tipo de catástrofes.

Más de 114 horas de esfuerzo ininterrumpido

La noticia del éxito de la operación fue recibida con profunda emoción por los equipos de respuesta inmediata, quienes no detuvieron sus labores ni un solo segundo desde el colapso de las estructuras.

«Tras 114 horas de esfuerzo ininterrumpido y más de siete días después de los terremotos, Hernán ha sido rescatado. ¡Lo hemos logrado!», informaron las autoridades.

Previo al rescate, se habían difundido imágenes angustiantes que mostraban al hombre atrapado mientras era monitoreado de cerca por los especialistas, quienes evaluaban minuciosamente el terreno para trazar una ruta de evacuación segura sin provocar nuevos desprendimientos.

Así fue el complejo operativo

El proceso para mantener a salvo al ciudadano venezolano requirió de un despliegue técnico extremo. Durante el tiempo que permaneció atrapado, el equipo USAR Bomberos de Chile (BoCH) logró suministrarle soporte vital básico.

«Actualmente, Hernán se mantiene hidratado y alimentado por los equipos de rescate, quienes han redoblado los esfuerzos para poder sacarlo con vida lo antes posible», detallaba el reporte de la víspera emitido por el cuerpo especializado chileno.

Resumen de la tragedia: Más de 6,400 sobrevivientes rescatados

A una semana del devastador doble sismo que sacudió la zona norte de Venezuela, los heroicos esfuerzos de los equipos de salvamento nacionales e internacionales continúan arrojando luces de esperanza entre la tragedia.