Joven nicaragüense muere atropellada por camión en Costa Rica

La nicaragüense Katherine Estefany Machado, de 19 años, perdió la vida la tarde de ayer martes tras verse involucrada en un trágico accidente de tránsito en la localidad de Los Ángeles de La Fortuna, en el cantón de San Carlos, Costa Rica.

Katherine Estefany Machado, de 19 años

De acuerdo con versiones del hecho, la joven coterránea viajaba a bordo de una bicicleta en compañía de otra mujer cuando, por causas que aún se desconocen, colisionó contra un camión volquete y posteriormente fue atropellada por el mismo pesado vehículo.

Personal de la Cruz Roja Costarricense se movilizó de inmediato al lugar del percance para brindar asistencia médica; sin embargo, confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales, por lo que fue declarada fallecida en la escena.

Joven compatriota fallece atropellada por camión en Costa Rica

Por su parte, las autoridades policiales y de tránsito costarricenses iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer de forma exacta las circunstancias que provocaron este fatal accidente.