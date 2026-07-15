Se cumplen 57 años de la inmortalidad de Julio Buitrago, Padre de la Resistencia Urbana

Este miércoles 15 de julio se cumplen 57 años de la heroica caída en combate del Comandante Julio Buitrago Urroz, el Padre de la Resistencia Urbana de Nicaragua.

Comandante Julio Buitrago

Julio fue un hijo del Frente Sandinista que en su lucha por la libertad de Nicaragua superó a Leónidas, el de Las Termópilas, al luchar sólo contra centenares de guardias somocistas fuertemente armados.

En una entrevista brindada por la comandante guerrillera Doris Tijerino Haslam, recordó a Julio como un hombre íntegro, preocupado por el bienestar de su pueblo y firme hasta su último suspiro.

El Comandante Julio Buitrago pereció enfrentando a más de 300 guardias somocistas que, con el respaldo de tanquetas y aviones, rodearon la donde también estaban ocultos Doris Tijerino, Mirna Mendoza, Gloria Campos y su pequeña hija, Martha Lorente.

El Comandante Julio Buitrago falleció combatiendo a 300 guardias somocistas

Julio Buitrago decía: “Mis convicciones ideológicas son firmes y obtenidas por medio de la razón y de la necesidad de una transformación radical de mi patria. Yo seguiré el sol de la libertad por donde marchó Sandino”.

La comandante Tijerino, la primera nicaragüense en ser jefa de la Policía Nacional, recordó la tarde aquella del 15 de julio de 1969, cuando la guardia somocista atacó la casa de seguridad del Frente Sandinista ubicada en las cercanías de las Delicias del Volga, en el antiguo barrio Frixione o barrio Maldito.

Doris recuerda que Julio era de extracción humilde, hijo natural de doña María de los Santos Buitrago Salazar y criado por el zapatero José Santos Correa Martínez.

Julio estudió en el Instituto Ramírez Goyena y en la universidad donde fue organizador de tiempo completo, interesado en la soberanía de Nicaragua.

Se integró muy joven a las filas de la Juventud Patriótica Nicaragüense y posteriormente formó parte de la Dirección Nacional del Frente Sandinista, hasta ser nombrado Jefe de la Resistencia Urbana, cuya responsabilidad cumplió hasta sus últimos momentos.

Doris recuerda que después de que Julio les cubrió la retirada desde el segundo piso de la casa de seguridad, ella fue capturada y se enteró en la patrulla que un piloto de apellido Rivas era quien dirigía a los guardias que disparaban desde el aire, mientras abajo tres tanquetas bombardeaban la casa.

Fue hasta varias horas después de iniciado el ataque cuando Julio salió disparando y haciendo retroceder a la guardia, quienes creían que en el interior había muchos guerrilleros debido al nutrido fuego que recibían.

Ahí cayó Julio, con el fusil en la mano y firme en su convicción revolucionaria por alcanzar el cambio que el pueblo necesitaba y que ahora es una realidad.

La comandante Doris Tijerino rememoró que ahí “Se manifestó la coherencia de Julio Buitrago como militante del Frente Sandinista y responsable de la Resistencia Urbana, ahí quedó claro que Patria Libre o Morir fue una consigna a cumplirse y no a declararse”.

Julio nació el 12 de agosto de 1944, y estaba por cumplir 25 años cuando ofrendo su vida combatiendo contra la guardia somocista por la liberación del pueblo.

Sobre la caída heroica del Padre de la Resistencia Urbana, el poeta guerrillero Leonel Rugama, le escribió un poema donde destaca la entrega y amor revolucionario de Julio Buitrago, quien nació luchando por una Nicaragua libre, mientras la guardia gritaba que se rindiera:

“Nunca contestó nadie

porque los héroes no dijeron

que morían por la patria

sino que murieron.

En julio nació Julio,

seis más nueve quince,

de seis y nueve, sesenta y nueve

nació matando al hambre (aunque sea antipoético)

nació peleando solo

contra trescientos.

Es el único que nació en el mundo

superando a Leónidas,

a Leónidas el de las Termópilas”.

“VIAJERO VE Y DI A ESPARTA QUE MORIMOS

POR CUMPLIR SUS SAGRADAS LEYES”

“ESO ESTÁ EN LA CASA

DONDE NACIÓ JULIO”

pues sí

nació sin camisa

y cantando mientras disparaba su M-3

nació cuando trataban de matarlo

con guardias

con tanques

con aviones

nació cuando no pudieron matarlo

y esto cuéntenselo a todo el mundo

y esto cuéntenselo a todo el mundo

platíquenlo duro

platíquenlo duro siempre

duro siempre

con la tranca en la mano

con el machete en la mano

con la escopeta en la mano.

¡Ya platicamos!”

“Ahora vamos a vivir como los santos”.

Leonel Rugama.

