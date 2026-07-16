Naufraga panga que buscaba a 4 marinos en Monkey Point

A causa del mal tiempo, la panga «Bayby Shadani», que participa en las labores de búsqueda de los cuatro marinos desaparecidos desde el pasado sábado, naufragó la tarde de este miércoles en la zona de Monkey Point, en el Caribe Sur.

Mal tiempo provoca naufragio de panga que buscaba a 4 marinos desaparecidos desde el sábado

En la embarcación viajaban tres marinos, entre ellos el capitán Guy Cox Antonio, cuando naufragó tras el fuerte impacto de las olas provocado por el persistente mal tiempo en el Caribe nicaragüense.

Afortunadamente, los ocupantes se encuentran en buen estado de salud; sin embargo, la misión de búsqueda estuvo a punto de convertirse en una tragedia.

El rescate de la panga «Bayby Shadani» fue posible gracias al apoyo de pobladores de Monkey Point y de efectivos del puesto naval, quienes lograron poner a salvo a sus ocupantes.

Mientras tanto, continúa la incertidumbre y la angustia de los familiares de Bayardo Archibold, Keylon Downs, Jervin Zelaya y José Luis Aguirre, quienes permanecen desaparecidos desde que zarparon a bordo de la panga «The Hustler» para realizar labores de pesca de langosta.

Hasta el momento, la única pista sobre la desaparición de la embarcación ha sido el hallazgo de un balde con pertenencias de uno de los marinos, entre ellas un teléfono celular y documentos a nombre de Keylon Downs.

El Distrito Naval Caribe mantiene un guardacostas y efectivos navales desplegados en la búsqueda de la embarcación y de los cuatro marinos desaparecidos, además de mantener comunicación constante con la flota pesquera que permanece en el mar Caribe.

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