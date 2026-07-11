Karen López y su hija de 3 años desaparecen rumbo a Managua



Familiares se encuentran en una desesperada búsqueda de la joven Karen Tatiana López, de 23 años, y de su pequeña hija Ashly Tatiana López, de 3 años, quienes desaparecieron misteriosamente desde el pasado miércoles 8 de julio de 2026.

Ambas salieron de su vivienda ubicada en el barrio San Cristóbal, en el municipio de San Rafael del Sur, con rumbo hacia la ciudad de Managua; sin embargo, nunca llegaron a su destino.

De acuerdo con los reportes de sus allegados, la última vez que fueron vistas en la zona fue en la parada conocida como El Salto.

La familia solicita el apoyo urgente de la ciudadanía para dar con su paradero. Si usted tiene alguna información que ayude a localizarlas, por favor comuníquese de inmediato al número telefónico 8116-6222.