Adolescente de 14 años muere en choque contra camión en Siuna

El adolescente José Ángel Jarquín Ruiz, de 14 años, falleció de forma trágica la madrugada de este jueves tras verse involucrado en un accidente de tránsito en la comunidad de Coperna, en Siuna, Triángulo Minero, Caribe Norte.

José Ángel era originario de Bonanza y se movilizaba bajo la lluvia a bordo de una motocicleta cuando, por causas que se investigan, terminó colisionando contra la parte trasera de un camión que se encontraba estacionado sobre la vía, en una zona bastante iluminada, en la carretera que conduce a Rosita.

El pesado vehículo, conducido por Francisco Javier Jarquín Mendoza, de 47 años, permanecía varado en el lugar debido a desperfectos mecánicos, y contaba con las respectivas señalizaciones preventivas de parqueo al momento del fuerte impacto.

Agentes de la Policía Nacional se presentaron al lugar para realizar el croquis del accidente y determinar las circunstancias precisas en que sucedió el lamentable suceso.