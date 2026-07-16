Mujer cae al Lago Cocibolca y tripulación la rescata

A punto de morir ahogada estuvo una mujer de identidad desconocida luego de caer a las aguas del lago Cocibolca, cuando la embarcación en que viajaba iniciaba su recorrido desde el Puerto San Jorge hacía la Isla de Ometepe, en Rivas, la tarde de este miércoles.

Mujer en supuesto estado de ebriedad cae de embarcación en el Lago Cocibolca

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya que la mujer cayó al agua, aparentemente, debido al fuerte oleaje y al estado de ebriedad en que andaba, lo que le impedía mantener su estabilidad durante el zarpe del barco.

“La lancha iba saliendo, el lago estaba picado; nosotros pensamos que la embarcación se iba a regresar porque prácticamente las olas hicieron que girara. En ese momento la señora se paró de donde iba sentada y cayó al agua, parece que iba tomada”, dijo el testigo.

Gracias a que la mujer llevaba puesto su chaleco salvavidas se mantuvo a flote mientras la tripulación activaba el protocolo de emergencia y el personal de la embarcación la rescataba de las aguas para brindarle atención.

El tremendo susto que se llevó la mujer al caer al agua quedó grabado por la cámara de un celular de otro pasajero. Y colorín colorado, la noticia de la mujer ebria en la embarcación ha finalizado.