San José Oriental celebra 33 años de las Vacas Culonas en honor a «Minguito»

En un ambiente de mucha tradición y cultura se viven las fiestas en honor a Santo Domingo de Guzmán, un año más con la corrida de toros y el baile de las Vacas Culonas en el barrio San José Oriental, Managua.

Una vez más, las Vacas Culonas, con sus tradicionales faldas y cuernos, pusieron el ritmo al son de música filarmónica para posteriormente iniciar la adrenalina con el tope de toros, donde los más valientes se acercaban para querer montarlos y otros prefirieron correr para evitar ser corneados.

“Estamos en el barrio San José Oriental compartiendo con alegría estas festividades en honor a nuestro santo patrono, Santo Domingo de Guzmán. Este es un ambiente alegrísimo con las vacas culonas, los toros y un gran concierto para cerrar”, dijo a Tu Nueva Radio Ya el vicealcalde de Managua, Enrique Armas.

Agregó que: “Es un gran cierre de este Julio Victorioso con estas fiestas de Santo Domingo. Son muchas actividades en toda Managua, actividades seguras para el disfrute de todos”.

La compañera Jennifer Porras, secretaria del Concejo Municipal, resaltó: “Managua Creativa se viste de fiesta y acompaña las tradiciones y la identidad. Nos sentimos contentos al acompañar a nuestras autoridades en estas fiestas que son orientadas en paz, en prosperidad, que no es más que el amor que le pone nuestro Comandante Daniel y nuestra Compañera Rosario, en esa articulación y ese esfuerzo que se hace en todas las instituciones”.

Por su parte, Manuel Orozco, del Comité de las Vacas Culonas de San José Oriental, dijo: “Estamos aquí en honor a Santo Domingo con revista folclórica, las Vacas Culonas y los toros que le dan sentido a esta actividad. Agradecemos a todos por apoyarnos, en especial a la Alcaldía de Managua por ser partícipes de estas tradiciones”.

El baile de las Vacas Culonas tiene unos 33 años de existencia y fue creado para seguir promoviendo el rescate y la promoción de las tradiciones.

Los asistentes disfrutaron en seguridad de esta tradicional celebración gracias a las autoridades de la Policía Nacional.