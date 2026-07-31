En un ambiente de mucha alegría las familias del barrio Los Ángeles y zonas aledañas celebraron una vez más las Vacas Tradicionales junto al tradicionalista Víctor Jácamo de las Fiestas en honor a Santo Domingo de Guzmán.

Con mucho fervor se vive Fiestas de las Vacas Tradicionales en el barrio Los Ángeles

Don Víctor dijo a Tu Nueva Radio Ya que gracias al apoyo del Buen Gobierno realizan se estas Fiestas Tradicionales de los Managua en paz y seguridad.

Las familias disfrutaron esta noche del show de Latín William y sus bailarinas, además de la presentación de Juan Gabriel Nica, y sus infaltables dinámicas y jocosidades. Además, bailaron al ritmo del grupo Skpa2.

Seguidamente, el santo fue bailado por los promesantes y don Víctor una vez cargó en su cabeza la réplica del santo de medio metro de altura y de unas 35 libras.

Don Víctor destacó que “Este año cumplimos 17 años de tradición con mucha fuerza y devoción. Mañana estaremos en el tope de toro de las Vacas Culonas en el barrio San José Oriental”, aseguró.

Esta actividad cargada de fervor y tradición es una oportunidad donde los pequeños emprendedores ofertan comidas y bebidas a los asistentes.



