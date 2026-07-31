Con mucho fervor se vive Fiestas de las Vacas Tradicionales en el barrio Los Ángeles

Por Jonathan Morales
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En un ambiente de mucha alegría las familias del barrio Los Ángeles y zonas aledañas celebraron una vez más las Vacas Tradicionales junto al tradicionalista Víctor Jácamo de las Fiestas en honor a Santo Domingo de Guzmán.

Con mucho fervor se vive Fiestas de las Vacas Tradicionales en el barrio Los Ángeles
Con mucho fervor se vive Fiestas de las Vacas Tradicionales en el barrio Los Ángeles

Don Víctor dijo a Tu Nueva Radio Ya que gracias al apoyo del Buen Gobierno realizan se estas Fiestas Tradicionales de los Managua en paz y seguridad.

Las familias disfrutaron esta noche del show de Latín William y sus bailarinas, además de la presentación de Juan Gabriel Nica, y sus infaltables dinámicas y jocosidades. Además, bailaron al ritmo del grupo Skpa2.

Seguidamente, el santo fue bailado por los promesantes y don Víctor una vez cargó en su cabeza la réplica del santo de medio metro de altura y de unas 35 libras.

Don Víctor destacó que “Este año cumplimos 17 años de tradición con mucha fuerza y devoción. Mañana estaremos en el tope de toro de las Vacas Culonas en el barrio San José Oriental”, aseguró.

Esta actividad cargada de fervor y tradición es una oportunidad donde los pequeños emprendedores ofertan comidas y bebidas a los asistentes.


#Santo Domingo de Guzmán#Ultima Hora