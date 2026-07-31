Familias celebran junto a Tu Nueva Radio YA la Tradicional Fiesta del Palo Lucio

En el marco de las actividades en honor a Santo Domingo de Guzmán, se realizó la tradicional Fiesta del Palo Lucio, organizada por José María Barahona, conocido cariñosamente como “Chema Pelón”, con el apoyo del Buen Gobierno a través de la Alcaldía de Managua.

A las 6 de la tarde en punto se rompieron los fuegos artificiales en las inmediaciones de la rotonda Cristo Rey, en Managua, junto a Tu Nueva Radio Ya.

La actividad contó con el acompañamiento del vicealcalde de Managua, Enrique Armas, y la Secretaria del Consejo Municipal, Jennifer Porras, quienes participaron junto a las familias en esta festividad dedicada a Santo Domingo de Guzmán.

Durante su visita recibieron de manos de la familia del tradicionalista atuendos representativos de estas festividades y una réplica de la venerada imagen.

Los devotos de Santo Domingo disfrutaron del show de Latín William y sus bailarinas, además de la presentación de Juan Gabriel Nica y la espectacular actuación de la Banda MS 16, que pusieron a bailar a todos al ritmo de cumbias, son de toros y mucho más.

La tradicional Fiesta del Palo Lucio cumple 51 años y continúa consolidándose como una de las expresiones culturales más representativas de la capital, promoviendo la participación de las familias y el fortalecimiento de las tradiciones populares nicaragüenses.