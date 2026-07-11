Más de 20 mujeres procedentes de varios departamentos del país fueron beneficiadas este sábado con una jornada especial de cirugías de mama y procedimientos avanzados en el Hospital Escuela Bertha Calderón Roque, en Managua.

Las pacientes, quienes presentaban problemas de salud como nódulos mamarios o sangrados uterinos irregulares, recibieron atención oportuna y procedimientos quirúrgicos seguros con el objetivo de mejorar su calidad de vida de manera inmediata.

Todas las cirugías y tratamientos especializados se garantizaron de forma gratuita por parte del Ministerio de Salud (MINSA), como una restitución del derecho a la salud que promueve el gobierno sandinista.