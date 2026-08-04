Motociclista perece al accidentarse en paso a desnivel Las Piedrecitas en Managua

El motociclista Jorge Antonio Fonseca Madriz, de 50 años, falleció a causa de las graves lesiones que sufrió al accidentarse cuando circulaba por el paso a Desnivel Las Piedrecitas, en Managua, la noche de este lunes.

Fonseca Madriz, viajaba en la motocicleta placa M 261-246 junto a su pareja sentimental Katherine Roxana Centeno Sánchez de 28 años, quien resultó con una herida en la cabeza y excoriaciones por lo que fue trasladada a un centro hospitalario.

Según cazadores de noticias, la pareja anda en estado de ebriedad y al momento del accidente se desplazaban en supuesto exceso de velocidad, perdieron el control y se accidentaron.

Los paramédicos de Cruz Blanca llegaron al lugar para atender a la pareja, sin embargo, Fonseca Madriz, se rindió a la muerte, por lo que su cuerpo será trasladado al Instituto de Medicina Legal.

Agentes de la Policía Nacional al conocer del mortal accidente se desplazaron al lugar para indagar mayores detalles del caso.