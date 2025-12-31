Rusia revela detalles de ataque con drones contra residencia de Putin

El Ministerio de Defensa de Rusia reveló más detalles del intento de ataque ucraniano con 91 drones contra una residencia del presidente Vladímir Putin en la provincia de Nóvgorod. Según el general Alexánder Romanénkov, jefe de tropas antiaéreas, la acción ocurrió la noche del 28 al 29 de diciembre y fue «cuidadosamente planificada» por el régimen de Kiev.

Rusia denuncia ataque masivo con drones contra residencia de Putin

Las unidades radiotécnicas rusas detectaron el ataque aéreo con drones tipo avión que volaban a alturas extremadamente bajas desde territorios de las provincias ucranianas de Sumy y Chernígov.

El alto mando militar explicó con ayuda de un mapa cómo el ataque se realizó por varias direcciones contra la residencia presidencial. Los drones avanzaron sobre las provincias de Briansk, Smolensk, Tver y Nóvgorod.

«La estructura del ataque, el número de medios utilizados y sus acciones desde el sur, suroeste y oeste directamente hacia la residencia confirman sin dudas que fue deliberado y escalonado«, afirmó Romanénkov en rueda de prensa.

Rusia presenta pruebas y revela detalles del intento de ataque ucraniano contra una residencia de Putin

Defensa rusa interceptó todos los aparatos

Los sistemas de defensa rusos destruyeron 41 drones en la provincia de Nóvgorod, un dron en Smolensk y 49 drones en Briansk. El general destacó que no se registraron víctimas ni daños en la zona ni en la residencia presidencial.

«Las unidades de combate de los sistemas antiaéreos, los medios de control y los grupos de fuego móviles actuaron de forma coordinada y profesional», añadió el militar ruso.

El ministro de Exteriores Serguéi Lavrov advirtió que «acciones imprudentes como esta no quedarán sin respuesta» y que los objetivos de los ataques de respuesta «ya fueron determinados».

El asesor presidencial ruso Yuri Ushakov mencionó que el presidente estadounidense Donald Trump se mostró «atónito e indignado» cuando Putin le informó del ataque, que ocurrió justo después de conversaciones entre ambos líderes en Mar-a-Lago.

La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, calificó el ataque como una «bofetada» a Trump y un intento de «socavar los esfuerzos de paz» cuando se están buscando soluciones al conflicto.

La residencia atacada

Dólguiye Borody, conocida también como Valdai, es la residencia presidencial ubicada a 20 kilómetros de la ciudad de Valdai. Forma parte del conjunto de residencias oficiales del mandatario ruso, que incluyen el Kremlin, Novo-Ogariovo, Bocharov Ruchéi y el Palacio Konstantínovski.

Varios líderes mundiales de Irán, Emiratos Árabes Unidos, Bielorrusia, Nicaragua, India y Pakistán condenaron el intento de ataque, mientras políticos rusos señalan que el objetivo era sabotear las conversaciones de paz sobre el conflicto ucraniano.

🇷🇺💥Así destruyó Rusia uno de los drones que intentaron atacar una residencia de Putin



"Durante el ataque fueron destruidos 41 vehículos aéreos no tripulados", detalló el operador jefe de una batería antiaérea.https://t.co/tFYlhYDPb8pic.twitter.com/R5iJP51EIA — RT en Español (@ActualidadRT) December 31, 2025