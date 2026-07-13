Cuatro muertos y 10 lesionados tras vuelco de autobús en Madriz

La ciudadana Juana Herrera Troches, Reyner Francisco Ruíz López de 47, y otras 2 personas de identidades desconocidas perdieron la vida al volcarse el autobús en que viajaban a su paso por el sector conocido como La Balastera del municipio de San Juan de Río Coco, en el departamento de Madriz, la tarde de este lunes.

4 muertos al volcarse autobús en San Juan de Río Coco

Sobre el accidente circula un video en redes en que se observa cuando el conductor de un camión que circulaba en sentido contrario al bus, frena en una curva para no colisionar al medio de transporte, sin embargo, se chorrea sobre la pista invadiendo la vía del autobús.

Las personas que resultaron heridas en el accidente fueron identificadas como: Elda Moran de 29 años, quien resultó con trauma cerrado de abdomen y heridas en miembros inferiores y superiores; la niña Esteysi Moran de 20 meses de edad, sufrió herida en su brazo derecho.

Además, José Francisco de 77 años, sufrió herida en el brazo izquierdo; Eddy Santiago Romero sufrió politraumatismo; Juan René García de 45 con herida en la cabeza; Marvin López de 26 con golpes; María López de 38 con golpes.

También resultaron Wesner García de 17 años; Josua Rivera de 9 años; Suley Tardencilla y Kelyn Moran, ambos de 8 años; y Genelin López de 2 años. Todos fueron trasladados por miembros de los Bomberos Unidos y de la Cruz Blanca al centro hospitalario de la zona.

Cazadores de noticias informaron que el autobús involucrado en el accidente placa ES 212 cubre la ruta de San Juan de Río Coco (Madriz) hacía Quilali (Nueva Segovia) pertenece a Transportes Laguna.

Las autoridades de la Policía Nacional al conocer del violento accidente de tránsito se desplazaron al lugar para indagar mayores detalles del caso.

En tanto, miembros de los Bomberos Unidos y de la Cruz Blanca se encargaron de rescatar a las personas que quedaron atrapados entre la unidad de transporte para luego trasladarlas al centro asistencial de la zona.

Tu Nueva Radio Ya conoció que Juana Herrera Troches, habitaba en la comunidad Santa Rita del municipio de Quilali.