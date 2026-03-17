El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia manifestó su seria preocupación por la escalada de tensiones en torno a Cuba y reiteró su apoyo al Gobierno y al pueblo hermano de la isla frente al bloqueo y las presiones de Washington. La Cancillería rusa condenó enérgicamente los intentos de grosera injerencia en los asuntos internos de Cuba.

Un taxi clásico de Plymouth en La Habana, Cuba, acompañado por un emblemático mural del Che Guevara.

En una declaración oficial, la Cancillería rusa denunció la creciente presión externa sobre Cuba y las acciones de intimidación contra la isla caribeña.

Moscú condena medidas restrictivas unilaterales

«Condenamos enérgicamente los intentos de injerencia brusca en los asuntos internos de un Estado soberano, las intimidaciones y la aplicación de medidas restrictivas unilaterales ilegales«, rezó el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso.

Moscú reafirmó la solidaridad inquebrantable con la nación caribeña, que enfrenta desafíos sin precedentes derivados directamente del prolongado embargo comercial, económico, financiero y, más recientemente, energético de Estados Unidos.

Rusia promete asistencia material continua

Asimismo, Rusia aseguró estar convencida de que el pueblo heroico de Cuba, que demostró en repetidas ocasiones su fidelidad a los ideales de libertad, independencia y justicia social, sabrá defender su derecho soberano a elegir su propio camino de desarrollo.

El mensaje subrayó que Moscú sigue prestando y seguirá prestando a la isla el apoyo necesario, incluida asistencia material, en momentos donde Cuba atraviesa una de sus peores crisis económicas y energéticas de las últimas décadas.