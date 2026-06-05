Rusia y Nicaragua firman memorando de bioseguridad

Rusia y Nicaragua reforzaron su agenda bilateral durante un encuentro sostenido en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, donde ambas delegaciones destacaron nuevos acuerdos de cooperación, entre ellos un memorando de entendimiento en materia de bioseguridad.

El ministro de Exteriores Sergey Lavrov y el compañero Laureano Ortega sostuvieron una reunión en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo

El diálogo contó con la participación del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y del enviado especial de Nicaragua, Laureano Ortega, quienes abordaron el avance de las relaciones políticas, económicas e institucionales entre ambos países.

Durante el encuentro también se mencionó la firma de un acuerdo de hermanamiento entre las ciudades de Managua y Donetsk, como parte del fortalecimiento de los vínculos de intercambio y cooperación.

El foro se desarrolla en un contexto de diálogo entre Rusia y América Latina, con debates sobre los desafíos económicos globales provocados por crisis internacionales, incluida la situación en Medio Oriente, así como los avances en inteligencia artificial y robótica.

El canciller ruso recordó con satisfacción la firma de acuerdos de cooperación con las nuevas regiones históricas de Rusia, los cuales, según expresó, continúan desarrollándose activamente en el marco del foro.

Serguéi Lavrov

Lavrov afirmó que Rusia valora profundamente la amistad verdadera, la hermandad y los lazos tradicionales que mantiene con Nicaragua.

También subrayó que la orientación principal de los líderes de ambos países se basa en el apoyo mutuo y en una relación construida durante años de cooperación.

El jefe de la diplomacia rusa señaló que el encuentro serviría para revisar la situación política bilateral, la agenda común y las labores de la comisión intergubernamental bilateral de comercio y cooperación económica.

Lavrov hizo además un reconocimiento especial al trabajo de la embajadora de Nicaragua, Alba Azucena Torres, al señalar que contribuye de manera importante a promover las relaciones entre ambos países y que se convirtió en una figura conocida dentro del cuerpo diplomático.

Al dar la bienvenida a la delegación nicaragüense, el canciller ruso saludó a Laureano Ortega como un “estimado camarada y hermano”.

Por su parte, el compañero Laureano Ortega transmitió a Lavrov el saludo y abrazo fraterno del Copresidente Daniel Ortega y la Copresidenta Rosario Murillo, dirigido también al presidente Vladímir Putin, a su Gobierno y al pueblo ruso.

El compañero Laureano Ortega

El enviado especial de Nicaragua reafirmó la hermandad con la Federación de Rusia en todos los niveles y expresó la voluntad de seguir fortaleciendo la cooperación en distintos campos.

Laureano manifestó el firme acompañamiento de Nicaragua a Rusia en la batalla que libra contra el fascismo y el nazismo.

También expresó la condena y las condolencias de Nicaragua por el ataque contra una escuela en Lugansk, hecho que calificó como una muestra del carácter fascista de ese régimen.

El representante nicaragüense afirmó que esa situación evidencia la importancia de la batalla histórica que Rusia desarrolla en defensa de la humanidad.

Laureano Ortega agradeció al presidente Vladímir Putin por consolidar el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, al que calificó como uno de los espacios más importantes del mundo para promover la cooperación entre países.

Destacó que este foro permite avanzar bajo principios de respeto, trato igualitario, no injerencia y no condicionalidad, elementos que Nicaragua considera fundamentales en las relaciones internacionales.

El encuentro confirma la continuidad de la agenda bilateral entre ambos gobiernos, enfocada en ampliar la cooperación política, institucional, técnica y económica.

Rusia y Nicaragua mantendrán abiertos los canales de trabajo para dar seguimiento a los acuerdos alcanzados y fortalecer nuevos espacios de cooperación en beneficio de ambos pueblos.