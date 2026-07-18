Nicaragua recibe con orgullo a Leones de León tras clasificar invictos a Serie Mundial de Williamsport

El equipo infantil Leones de León fue recibido con entusiasmo en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino por autoridades deportivas, municipales y miembros de la Juventud Sandinista 19 de Julio.

La novena nicaragüense arribó al país exhibiendo el trofeo que los acredita como campeones tras conquistar de manera invicta el Campeonato Latinoamericano de Pequeñas Ligas Major en Guatemala.

La delegación fue acogida por Nemesio Porras, presidente de FENIBA; Enrique Armas, vicealcalde de Managua; Noel González, director de Deportes de la comuna capitalina; y dirigentes del Movimiento Deportivo Alexis Argüello (MDAA).

Durante la bienvenida, Perla Rostrán, representante del Movimiento Deportivo Alexis Argüello, elogió el sacrificio de los pequeños peloteros, quienes dieron el todo por el todo en un torneo agotador para poner en alto el nombre de la patria.

El mánager del conjunto leonés, Gabriel Mayorga, agradeció el recibimiento y reconoció el alto nivel de exigencia de la competencia, donde se midieron ante potencias como Colombia, Venezuela, Curazao y México.

Mayorga resaltó que el objetivo siempre estuvo claro: cumplir el sueño de los niños y demostrar el crecimiento del béisbol menor nicaragüense, sumando ya dos clasificaciones a Series Mundiales en los últimos años dentro de esta categoría.

Por su parte, Noel González destacó que esta es la tercera ocasión en que Nicaragua sella su boleto al certamen infantil más importante del mundo desde que se impulsa este programa deportivo. El funcionario atribuyó estos logros al trabajo coordinado entre la Federación y el movimiento juvenil, reafirmando el compromiso estatal de continuar organizando torneos y asegurando espacios de desarrollo para las futuras generaciones del béisbol.

En la gran final del torneo, la representación pinolera se impuso con marcador de 3 carreras por 1 ante la selección de Chile.

La histórica victoria fue liderada desde la colina por el lanzador Moisés Estrada, quien trabajó cinco sólidas entradas permitiendo apenas una anotación, mientras que el relevista Clemente Sevilla se encargó de cerrar el encuentro para asegurar el pase directo a la Serie Mundial, programada del 13 al 31 de agosto en Pensilvania, Estados Unidos.