Rugieron los Leones tras coronorse campeones de la Profesional venciendo a Rivas

Los Leones de León se coronaron campeones del béisbol profesional de Nicaragua, tras vencer 1-0 a los Gigantes de Rivas, en el séptimo partido de la serie final, la noche de este martes, en Rivas.

León anotó la carrera del Campeonato en el octavo episodio, cuando Benjamín Alegría ligó hit y la carrera fue anotada por Norlando Valle.

Rivas, en el noveno episodio busco el empate, cuando Cristian Sandoval ligó hit y Ronal Rivera fue puesto out en el home play gracias a un gran tiro del jardinero central Chase Dowson.

Las grandes figuras por León fueron sus lanzadores, Alfredo Villa, trabajó seis entradas sin carreras de seis hits, Bryan Torres, Cole Cook y Samuel Adames se combinaron para

La serie final quedó 4-3 a favor de los Leones de León, el jugador más valioso de la serie

fue el picher gringo Cole Cook, que obtuvo tres triunfos para León en la final.

Por segundo año consecutivo León se corona campeón del béisbol profesional, también por segundo años consecutivo luego de estar abajo en la serie 2-3, vuelven hacer campeones.

OMAR VIZQUEL EL GRAN SEÑALADO TRÁS LA DERROTA DE RIVAS

Los Gigantes de Rivas, por muchos miles de dólares fueron el equipo más caro de la Profesional, desde la contratación de su manager Omar Vizquel, quien tenía como misión inmediata ganar el título y sin complicaciones, pero no fue posible.

Vizquel en el sexto ininng tuvo corredores en primer y segunda sin outs, todos cuestionaron que no haya mandado el toque de pelota y su equipo se fue sin carreras en esa bateada.

Cole Cook, Alfredo Villa y Caleb Hill, fueron los mejores lanzadores de León y los villanos de los Gigantes de Rivas.

León se confirma como el equipo más ganador de la historia en la Liga Profesional con ocho títulos, seguido por el Bóer que tiene siete y Rivas suma cuatro coronas.