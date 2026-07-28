Hombre muere al caer dentro de una pila tras electrocutarse en Tola, Rivas

El ciudadano Jimmy Antonio Rodríguez de 35 años, falleció la noche de este martes, tras recibir una descarga eléctrica y caer dentro de una pila de concreto en una propiedad ubicada en el municipio de Tola en el departamento de Rivas.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva radio Ya, que Jimmy Rodriguez estaba desramando un árbol, cuando accidentalmente, rozó con el machete un cable del tendido eléctrico, lo que provocó que cayera desde lo alto, dentro de la pila.

En un intento por salvarle la vida, las personas en el lugar lo trasladaron al centro de salud de Tola, donde minutos después se rindió a la muerte.

Jimmy Rodríguez, habitaba en la Villa Eddy Monterrey de Tola, Rivas, donde las autoridades policiales investigan más sobre el caso.