Chontales recibe este sábado a León por la clasificación en el Pomares 2026

Los Toros de Chontales estarán recibiendo en el estadio Carlos Guerra Colindres de Juigalpa a los Leones de León, el ganador clasificara a la segunda ronda del campeonato.

Chontales recibe este sábado a León

Los Toros se ubicaron en el puesto número once y los Leones en el doce de la tabla general. Quienes serán los abridores para el partido de la clasificación:

Chontales: El manager Aníbal Vega mandara al montículo al derecho Ángel Canales, quien en la temporada regular tuvo balance de 7-4 en ganados y perdidos, su efectividad fue de 2.94, durante 85.2 entradas permitió 82 imparables, 36 carreras limpias, 72 ponches y regalo 42 bases por bolas, los contrarios le batearon 257 puntos. Todo esto en 19 partidos, de los cuales 17 fueron como abridor.

Leones: Hasta el momento no han confirmado abridor, pero se manejan dos opciones; Bryan Torres y Neudar García. Los números de Torres fueron 7-4 en ganados y perdidos, efectividad de 4.47, en 78.1 entradas le conectaron 92 imparables, en 17 partidos de los cuales 15 fueron como abridor. Por su parte García lanzo para 4.15, su record fue de 6-4 en ganados y perdidos en 59 entradas, en 15 juegos abrió doce veces.