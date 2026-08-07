Adolescente mata a sus abuelos antes de atacar una escuela en Tailandia

Un adolescente de 14 años abrió fuego este viernes en una escuela secundaria de la provincia tailandesa de Nonthaburi, en las afueras de Bangkok, dejando un saldo de 7 fallecidos y 15 personas heridas, según fuentes locales.

Tragedia en Tailandia: adolescente abre fuego en una escuela

Antes de llegar al centro educativo, el menor también habría asesinado a 2 de sus abuelos en su vivienda, de acuerdo con información atribuida a la Policía Nacional de Tailandia.

El ataque ocurrió alrededor de las 10:00 de la mañana en la escuela Debsirin Nonthaburi, también conocida como Thepsirin, un centro estatal mixto con unos 3,000 estudiantes de entre 12 y 18 años.

Las víctimas mortales incluyen a 3 profesores, 3 alumnos y el presunto agresor, quien fue encontrado sin vida dentro de un aula.

Las autoridades indicaron que el estudiante efectuó al menos 26 disparos dentro del centro educativo.

Cuando fue localizado, portaba además 34 municiones adicionales.

Tiroteo en escuela de Tailandia deja 7 muertos y 15 heridos

El arma utilizada en el ataque fue descrita por la Policía como pequeña y compacta, y estaba registrada legalmente a nombre de su abuelo.

El viceministro del Interior, Polapee Suwunchwee, declaró en el lugar que cinco trabajadores del centro, entre maestros y personal administrativo, murieron durante la balacera, según una primera versión citada en el reporte.

Posteriormente, el balance citado elevó la cifra a 7 fallecidos, incluyendo al propio presunto tirador.

El adolescente fue hallado con una herida de bala aparentemente autoinfligida, de acuerdo con funcionarios citados en la información base.

Las autoridades tailandesas continuarán investigando el origen del arma, la secuencia del ataque y las circunstancias que llevaron al menor a cometer la agresión, mientras los heridos reciben atención médica y la comunidad educativa permanece bajo impacto por la tragedia.

#Thailand

14-latek strzela w Debsirin Nonthaburi School.

Aktualnie siedem osób nie żyje, 20 jest rannych.

Wg doniesień przedtem zabił swoich dziadków, po ataku popełnił samobójstwo.

⬇️ pic.twitter.com/RBBoqU7qgl — Danuta (@danuta79612) August 7, 2026

En Tailandia, un joven de tan solo 14 años mató primero en su casa a sus dos abuelos con quienes vivía, para después dirigirse a la escuela privada donde asistía para atacar a sus profesores y trabajadores del centro escolar. El saldo de este ataque fue de 8 muertos, entre ellos… pic.twitter.com/WRpv76zhWG — Hiram Hurtado (@ehiramhurtado) August 7, 2026