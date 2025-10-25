Rostro del caribeño Anthony Matthews destaca en segundo día de Nicaragua Diseña 2025

El carisma e identidad del cantante Anthony Matthews se hacen presentes en la décimo cuarta edición de Nicaragua Diseña 2025, a través de preciosas obras elaboradas por artistas caribeños que se exhiben en el lobby del Centro de Convenciones Olof Palme, en Managua.

Las imágenes del reconocido artista, figura representativa del Palo de Mayo, han cautivado a participantes y visitantes que reconocen en él la riqueza cultural que distingue a la Costa Caribe nicaragüense.

“Es un orgullo que en una plataforma tan importante como Nicaragua Diseña se dedique un espacio especial para la preciosa Costa Caribe Nicaragüense, un territorio que ahora, con el Gobierno Sandinista, tiene voz e identidad y además la oportunidad de demostrar su idiosincrasia”, expresó el artista Michael Hammon, quien llegó desde Bluefields para ser parte del evento.

Hammon, con sus marcados rasgos afrocaribeños, participa en esta edición con impresionantes pinturas sobre árbol de tuno, en las que plasma paisajes, vestuarios y bailes representativos de su cultura, acercando a los asistentes a la tradición viva, colorida y ancestral que identifica a su región.

El ambiente se vive con entusiasmo en este segundo día de Nicaragua Diseña 2025, donde más de 80 marcas y 60 pasarelas cautivan a nacionales y extranjeros, quienes además de conocer las tendencias en moda y diseño, aprovechan para disfrutar de la gastronomía y tradiciones que enriquecen la esencia creativa del país.