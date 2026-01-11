Rivas doblega a León y toman ventaja 1-0 en la serie final del la Profesional

Los Gigantes de Rivas consiguieron su primera victoria en la final de la Profesional, doblegando 7-6 a los Leones de León, la noche de este domingo y en transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya, desde Rivas.



Rivas inició con ventaja de cuatro carreras, gracias a cuadrangulares de Yusniel Díaz y Lázaro Alonso, sin embargo León respondió con tres carreras en el séptimo y dos más en el octavo, para tomar ventaja de 5-4.



Rivas remontó haciendo tres carreras en el octavo ininngs tomando ventaja de 7-5, sin embargo León presionó con una anotación en el noveno y Brandon Leyton fue puesto outs en el home play, para dejar el marcador final en 7-6.



Por Rivas conectaron cuadrangular Yusniel Díaz, además se fue de 3-2, el cubano Lázaro Alonso dio cuadrangular y empujó dos carreras para ser los mejores bateadores en el encuentro.



Por León los más destacados fueron Alec Craig y Austin Dennís con dos hits cada uno.



En picheo el lanzador ganador por Rivas fue Leonardo Crawford en relevo, además del juego salvado de Juan Carlos Ramírez, también tuvo una buena labor Tiago Da Silva, trabajando cinco entradas sin carreras.



En total el picheo de los Gigantes de Rivas le recetó 13 ponches a León, mientras Alfredo Villa, cargó con la derrota por León.



Previo al inicio del primer partido el ex Grandes Ligas dominicano Robinson Canó y el manager de Rivas, el también ex Grandes Ligas Omar Vizquel, hicieron el lanzamiento de la primera bola.



Con la serie 1-0 a favor de Rivas, ambos equipos se ven las caras este lunes a las seis de la tarde, en Rivas, para el segundo partido, el equipo que consiga cuatro victorias será el campeón de la Profesional.

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