Ricardo Arjona en Nicaragua: Una noche para cantar, llorar y recordar

Miles de personas disfrutaron, lloraron y cantaron a todo pulmón, durante el concierto del cantante guatemalteco Ricardo Arjona, realizado la noche de este martes, en el Estadio Nacional Soberanía, en Managua, con su tour “Lo que el seco no dijo”.

Arjona salió al escenario a las 9:40 de la noche interpretando la canción “Gritas”, seguida de “Ella” y “El problema”, en un escenario que simulaba un estilo antiguo y bohemio, con luces cálidas que recordaban a los bares y calles de otras épocas.

El montaje creó un ambiente tranquilo, romántico y nostálgico, acompañado por sus bailarinas, músicos y coristas, mientras Arjona combinaba sus canciones nuevas con aquellas canciones que sus fanáticos han cantado durante años.

Además de las grandes pantallas, las luces LED y el escenario principal, el concierto tenía una larga pasarela o pasillo que conectaba con un segundo escenario ubicado en medio del estadio, lo que permitió que el “seco” estuviera más cerca de todos sus fanáticos.

Otro de los momentos que encantó al público fue cuando apareció en el escenario un taxi amarillo Volkswagen para interpretar la canción “La historia del taxi”, junto a una de sus bailarinas, provocando la emoción de todos los presentes.

Además, uno de los momentos más eufóricos fue cuando Arjona eligió entre el público a una cuarentona, o, mejor dicho, a una “señora de las cuatro décadas”, a quien subió al escenario para cantarle frente a frente “Señora de las cuatro décadas”.

El espectáculo duró dos horas y media y cerró con broche de oro con las canciones “Minutos” y “Mujeres”.

Esta es la sexta ocasión que Arjona se presentó en la Tierra de Lagos y Volcanes, y la emoción, energía, entrega en el escenario y el compartir con sus fanáticos es igual a la vivida en sus presentaciones del año 2007, 2012, 2015, 2017 y 2022.



