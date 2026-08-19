Sigue grave motociclista que impactó en parte trasera de camioneta en pista El Dorado

En el hospital Manolo Morales continúa con pronósticos reservados, Jordan Horacio Guerrero, de 42 años, quien sufrió un trauma cerrado de tórax y múltiples golpes al impactar con su moto en la parte trasera una camioneta sobre la pista El Dorado, la tarde de ayer martes.

Jordan Horacio se movilizaba de sur a norte en su motocicleta estilo montañera color azul, placa M 94717, cuando se estrelló en la tina de la camioneta marca Isuzu color gris matrícula M 319-270, propiedad de Jeffrey Vicente Tercero Cornavaca, de 34 años.

Presuntamente, el accidente ocurrió cuando el motorizado realizó una maniobra repentina mientras conducía a exceso de velocidad, lo cual también dio lugar a que tras el impacto fuera a parar a unos 50 metros adelante sobre el adoquinado.

Jeffrey Vicente dijo a la policía que él estaba platicando con varias personas cerca de la camioneta qué estaba estacionada en sobre la acera cuando escucharon el violento impacto y vieron a una persona pasar volando por los aires.

También fue atendido en el hospital Manolo Morales, Lino Alexander Torres, de 28 años, quien resultó con golpes y escoriaciones al accidentarse en motocicleta cerca del paso a desnivel de Rubenia.

De igual manera, Manuel Alejandro López Jirón, de 41 años, fue atendido en el Manolo Morales tras sufrir una herida en la parte trasera de la cabeza durante una riña ocurrida en el barrio 18 de mayo, Distrito V, en Managua.