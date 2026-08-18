“La Julia Chinamo” acusa a su expareja en Managua por amenazas y golpes

Este martes, en el Juzgado Segundo Local Penal de Managua, el creador de contenido Julio Rodolfo Sánchez Angross, conocido popularmente como “La Julia Chinamo”, acusó a su expareja Stewer Jhoan Guzmán 25 años, por los delitos de amenazas de muerte y agresiones físicas.

Según lo planteado por el abogado de “La Julia Chinamo”, el doctor Roddy Nieto, la relación terminó debido a problemas generados por los celos, pleitos y control.

Agregó que el pasado 15 de mayo, a eso de las 7 de la noche, Stewer llegó a la casa que ambos compartían y golpeó a su pareja luego de reclamarle por la hora en que llegó a la vivienda. En ese bochinche salieron a relucir hasta amenazas de muerte.

Este problema además está relacionado con supuestas conversaciones amorosas que “La Julia Chimano” habría descubierto entre Stewer y una compañera de trabajo, y también por la disputa de una motocicleta.

La doctora María Morales, titular del Juzgado deberá valorar los argumentos y elementos presentados por las partes involucradas para determinar la continuidad del proceso judicial.