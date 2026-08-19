Al menos 100 muertos por colapso de mina artesanal de oro en República Centroafricana

Un trágico deslizamiento de tierra dejó un saldo preliminar de al menos un centenar de personas fallecidas en una explotación minera informal ubicada en la localidad de Zamboye, al oeste de la República Centroafricana.

El accidente ocurrió en la subprefectura de Nana-Mambéré, dentro de la región de Abba, una zona cercana a la frontera con Camerún.

Las autoridades locales confirmaron que el yacimiento operaba al margen de las normativas de seguridad e infraestructura exigidas para la minería.

“El yacimiento es una explotación minera artesanal donde las operaciones no se realizan conforme a la normativa. Por ahora, hemos contabilizado al menos cien muertos, pero esta no es la cifra final”, informó el vicealcalde de Zamboye, Souleymane Bi.

Las labores de búsqueda y rescate continúan en la zona para dar con el paradero de más mineros atrapados bajo el lodo y precisar la cifra definitiva de víctimas.