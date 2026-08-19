Cantante Ruth Campos será operada por especialistas del Hospital de Granada

La vocalista de Los Karnavaleros de Jaguar, Ruth Campos, será intervenida quirúrgicamente la mañana de este jueves, en el hospital Amistad Japón Nicaragua, de la ciudad de Granada.

Ruth Guadalupe Campos

Ruth sufrió tres fracturas en su pierna derecha y una en su brazo izquierdo, en un accidente de tránsito ocurrido a las 2 de la madrugada del lunes, en Santa Lucía, Boaco.

Campos viajaba en el microbús del grupo junto a otros 12 compañeros, cuando el conductor perdió el control, salió de la vía y se estrelló contra un paredón.

FALLA EN LOS FRENOS

Al circular por la cuesta El Panamá, el chofer les gritó que no respondían los frenos del microbús para que se sujetaran fuerte.

“El conductor hizo todo lo posible por evitar una tragedia… él también está ingresado en este hospital de Granada con dos costillas fracturadas y una lesión en un ojo” dijo Ruth.

La cantante nicaragüense es madre de dos hijos, y se encuentra ingresada en sala de ortopedia de mujeres, donde ha recibido la visita de amistades, mientras es cuidada por una hermana.

UNIRSE EN ORACIÓN

Pidió a todo el pueblo nicaragüense que se una en oración por la recuperación de todos sus amigos músicos que resultaron gravemente lesionados.

También precisó que está muy agradecida por todos los amigos artistas que se están uniendo para realizar un evento de solidaridad por la agrupación.

OPERADOS EN MASAYA

Los Karnavaleros de Jaguar

En el hospital Comandante Camilo Ortega Saavedra, de la ciudad de Masaya, se encuentran ingresados otros 4 integrantes de la agrupación Los Karnavaleros de Jaguar.

Entre ellos el baterista David Fonseca, de 35 años, y el pianista Álvaro López, de 42, con fractura en la pierna derecha, quienes también serán operados mañana jueves.

En tanto, el guitarrista, Bayardo José Cerda, de 34, quien sufrió una fractura en la pierna izquierda; y el contratista de la agrupación, Leonardo García, de 39 años, fueron operados este miércoles.

El resto de los integrantes son: Marlon José Rocha Castro, de 22 años; Alexander López Sánchez, de 40; Bismark Antonio Campos, de 18; Ricardo Pavón Vargas, de 35; Ulises Nicaragua Carballo, de 25; José Gabriel Chávez Acuña, de 66; Pablo Antonio Fuentes López, de 29; y Yovany Martínez Arbizú, de 30 años.

