Declaran culpables a sujetos acusados de matar a «Colochito»

Esta mañana, en la sala dos de los jugados capitalinos, los sujetos que mataron al niño Immer Antonio Rivas López, de 3 años, conocido como “Colochito”, admitieron los hechos y fueron declarados culpables.

El suceso ocurrió el pasado 18 de junio en el kilómetro 11 de la carretera vieja a León, cuando el menor fue impactado violentamente por una motocicleta conducida por Carlos José Cruz, en la cual viajaba como pasajero Samuel Osiel Gutiérrez Arriaza.

Tras la confesión de los acusados, Cruz fue hallado culpable por los delitos de homicidio imprudente y omisión de prestar auxilio, por los cuales la Fiscalía solicitó las penas de tres años y seis meses de prisión y nueve meses adicionales, respectivamente, sumando un total de cuatro años y tres meses de cárcel.

Carlos José Cruz y Samuel Osiel Gutiérrez Arriaza

Por su parte, Gutiérrez Arriaza fue declarado culpable por omisión de prestar auxilio y encubrimiento, solicitándose para él una pena combinada de dos años y seis meses de prisión.

Mientras la Fiscalía demandó que ambos permanezcan bajo prisión y se opuso a cualquier cambio de medida cautelar, la defensa técnica pidió las penas mínimas y la suspensión de la ejecución de la pena, argumentando la admisión de hechos como circunstancia atenuante y la condición de delincuentes primarios de sus representados.

La jueza María José Morales Alemán dictará en los próximos días la sentencia definitiva que fija las condenas correspondientes.