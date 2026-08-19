Violencia en Michoacán: Narcobloqueos y autos quemados tras operativo contra «El Tío Lako», líder del CJNG

Un despliegue de las fuerzas de seguridad contra un objetivo prioritario del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desató una jornada de violencia este miércoles, con el registro de más de 20 bloqueos carreteros y el incendio de vehículos en al menos 10 municipios de la entidad.

Los disturbios comenzaron desde las 6:00 horas tras la activación de un operativo militar y policial enfocado en la captura de personas vinculadas al crimen organizado. Entre las unidades utilizadas para paralizar el tránsito destacó un autobús de transporte de jornaleros agrícolas.

«Hay un operativo de detención de varios objetivos relevantes. Por eso se dio esta toma de algunos lugares. Está ahí la Secretaría de la Defensa Nacional y todos los elementos que sean necesarios para apoyar”, informó por su parte la presidenta Claudia Sheinbaum.

🚨 MICHOACÁN AMANECE CON BALACERAS Y BLOQUEOS EN ZAMORA



Esta mañana se registraron enfrentamientos, quema de vehículos y cierres carreteros en la región de Zamora.

• Municipios afectados: Zamora, Tangancícuaro y Purépero • Grupos armados despojaron e incendiaron camiones de… pic.twitter.com/qONdrlIBTK — Tiempo Digital (@TiempoDigitalMx) August 19, 2026

¿Quién es «El Tío Lako», objetivo prioritario del operativo en Michoacán?

Las acciones de inteligencia se concentraron en la célula criminal encabezada por Heraclio Guerrero Martínez, alias «El Tío Lako», identificado como jefe de plaza del CJNG en Tanhuato y líder del clan familiar «Los Guerrero».