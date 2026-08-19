Revista cultural destaca trayectoria del escultor Noel Flores, «Tesoro Humano Vivo» de Nicaragua

La revista cultural La Vasija abrió su recorrido por la escultura nicaragüense rindiendo homenaje al maestro Noel Flores Castro, reconocido como uno de los pilares fundamentales de las artes plásticas nacionales y distinguido como “Tesoro Humano Vivo” por el Instituto Nicaragüense de Cultura.

Revista cultura destaca trayectoria del escultor nicaragüense Noel Flores

En la publicación, la revista destaca la extraordinaria capacidad del artista para transformar materiales rígidos como el hierro soldado, la chatarra y el cemento en figuras humanas dotadas de cuerpo, movimiento y gesto.

Flores Castro es considerado además el primer escultor en Nicaragua en crear obras mediante la soldadura de elementos cotidianos como tuercas, tornillos, clavos y piezas de hierro reciclado.

Dentro de esta entrega especial, La Vasija presentó la obra Francine, una escultura en hierro soldado que cautivó al equipo editorial durante la investigación de su trayectoria.

La publicación describe la pieza como una imagen cargada de introspección, silencio y humanidad, donde la postura del cuerpo, el rostro oculto y las largas líneas metálicas que forman el cabello logran que el metal deje de sentirse rígido para volverse una presencia vulnerable y expresiva.

La revista resume este impacto afirmando que «Noel Flores convierte la materia en movimiento y el metal en una presencia profundamente humana».

Nacido en 1940 en la comarca Piedra Menuda, Nindirí, Flores Castro inició su preparación en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Nicaragua entre 1952 y 1958.

Su destreza le permitió obtener una beca para perfeccionar sus conocimientos en la Academia de Bellas Artes de Florencia, Italia, de 1958 a 1962, consolidando una sólida carrera de más de seis décadas dedicada también a la pintura y al dibujo.

Con este tributo, la Revista Cultural La Vasija reiteró su admiración por el legado del artista nindiriseño, reafirmando el compromiso de divulgar su trabajo para que las nuevas generaciones conozcan y valoren una trayectoria imprescindible para el arte visual de Nicaragua.