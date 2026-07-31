Revista científica internacional destaca éxito de Nicaragua en cirugías fetales para corregir hernia cerebral

La prestigiosa revista científica internacional Prenatal Diagnosis publicó los exitosos avances de Nicaragua en la realización de cirugías dentro del vientre materno para la corrección de encefalocele o hernia cerebral prenatal, una condición que afecta la cabeza de los bebés antes de nacer.

Este reconocimiento internacional pone de relieve el trabajo científico y asistencial desarrollado por la Red de Cirugía Fetal del Ministerio de Salud (MINSA) en el Hospital de Referencia Nacional Bertha Calderón Roque, posicionando al país como referente regional en medicina de alta especialización.

Desde la especialidad de Salud Materno Fetal se extendió una felicitación especial al Dr. Néstor Javier Pavón Gómez, líder de esta red, así como a los equipos de Neurocirugía, Anestesiología y a todo el personal de salud que conforma la unidad, cuyo esfuerzo coordinado permite salvar vidas y mejorar la calidad de vida de las familias nicaragüenses desde la etapa prenatal.