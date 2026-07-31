MINED destaca inicio de tercera entrega de merienda escolar e inauguración de obras educativas

La ministra de Educación, compañera Mendy Aráuz Silva, presentó este viernes el informe semanal de la institución correspondiente al período del 27 al 31 de julio de 2026, resaltando importantes avances pedagógicos, la continuidad de los programas de nutrición infantil y la entrega de nuevos proyectos de infraestructura en diversos municipios del país.

Como eje prioritario, la ministra anunció el arranque de la tercera distribución de la merienda escolar a nivel nacional.

Este programa garantiza la cobertura alimentaria al 100% de los estudiantes matriculados en Educación Inicial, Primaria, Educación Especial, Escuelas Normales de Formación Superior y las modalidades de Educación a Distancia en el Campo, asegurando la permanencia y el rendimiento académico de la niñez y juventud.

En el ámbito de la calidad educativa y el fortalecimiento docente, Aráuz indicó que se sostuvieron encuentros con directivos de centros privados y subvencionados para dar seguimiento al cumplimiento de la Estrategia Nacional de Educación, la cual también fue verificada en colegios del departamento de Managua.

Asimismo, se desarrollaron talleres para la aplicación de pruebas de lectura y escritura inicial en primero y segundo grado, capacitaciones virtuales en dirección coral para maestros de Arte y Cultura, e iniciativas de observación astronómica orientadas a estimular el interés de los estudiantes de secundaria por la ciencia.

Finalmente, el informe resaltó el acompañamiento pedagógico enfocado en los Planes de Protección de la Vida ante desastres naturales en Carazo, Costa Caribe Sur y Zelaya Central, así como la inauguración de siete obras de infraestructura escolar totalmente rehabilitadas.

Entre los centros beneficiados destacan el Rigoberto López Pérez, Ricardo Morales Avilés, Instituto Nacional Alfonso Cortés e Instituto Julio César Sánchez en Somotillo; el Centro Educativo Simón Bolívar en La Trinidad, Estelí; el Centro Educativo San Jorge en Rivas; y el Centro Educativo Bartolomé de las Casas en San Ramón, Matagalpa.