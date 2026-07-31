Hallan inconsciente a extranjero a orillas de la carretera hacia San Juan del Sur

El estadounidense Brenisson Realman Lampson Henríquez fue localizado con vida, pero en estado de inconsciencia la mañana de este viernes, a la orilla de la vía sobre el kilómetro 123 de la carretera que conecta el empalme de La Virgen con el municipio de San Juan del Sur, en el departamento de Rivas.

De acuerdo con los informes preliminares recopilados en el lugar, la víctima presentaba un severo cuadro de intoxicación provocado presumiblemente por la ingesta de una elevada cantidad de sustancias psicotrópicas aún no determinadas.

Habitantes y conductores que transitaban por el sector dieron la alarma a las autoridades locales y cuerpos de socorro para brindarle los primeros auxilios y proceder con su traslado inmediato a un centro asistencial, mientras la Policía Nacional indagaba las circunstancias en las que el ciudadano quedó tirado a la orilla del camino.