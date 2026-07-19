España gana 1-0 a Argentina y conquista su segunda Copa del Mundo

España volvió a tocar la gloria y conquistó la Copa Mundial de la FIFA 2026 al derrotar 1-0 a Argentina en una intensa final disputada en el estadio de Nueva Jersey, la tarde de este domingo.

España conquista su segunda Copa del Mundo venciendo a la Argentina de Messi

El único gol del encuentro llegó en el tiempo suplementario, cuando Ferran Torres apareció para definir el partido y darle a La Roja su segunda estrella mundial, dieciséis años después de su histórico título en Sudáfrica 2010.

El compromiso fue una auténtica batalla entre dos de las mejores selecciones del torneo

Tras un empate sin goles en los 90 minutos, España mantuvo la calma y aprovechó la superioridad numérica luego de la expulsión del argentino Enzo Fernández en el cierre del tiempo reglamentario.

En la prórroga, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente encontró el premio a su insistencia con el tanto decisivo de Ferran Torres.