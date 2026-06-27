Estremecedor rescate de un bebé de 18 días tras más de 24 horas bajo los escombros

En La Guaira, Venezuela, rescatistas salvaron a un bebé de 18 días y a su madre tras pasar 32 horas bajo los escombros de un edificio colapsado por los terremotos. En los videos que circulan en redes se observa el momento en que los socorristas logran sacar al pequeño y lo entregan a su padre. Horas después, su madre, Dayana Patiño, también fue rescatada. Ambos están a salvo y reciben atención médica en una clínica de Caracas.