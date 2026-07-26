Managua arranca fiestas de Santo Domingo con la Roza del Camino

La mañana de este domingo, en un ambiente lleno de fervor y alegría, iniciaron las Fiestas Tradicionales de Managua con la celebración de la Roza del Camino, actividad que se realiza el último domingo de julio, previo a las festividades de Santo Domingo de Guzmán.

Managua inicia sus fiestas en honor a Santo Domingo con tradicional Roza del Camino

La mayordoma de las Fiestas Tradicionales, compañera Reyna Rueda, alcaldesa de Managua; el vicealcalde Enrique Armas y Jennifer Porras, secretaria del Consejo Municipal, acompañaron a las familias capitalinas durante la jornada.

La actividad inició con la bajada del “Mocito”, una réplica de la imagen del patrón de los managuas, en las Sierritas de Santo Domingo. Los devotos, junto a las autoridades municipales, partieron desde el sector del Gancho de Camino, en Managua, rumbo a la Cruz del Paraíso, donde se encontraron ambos recorridos.

Durante todo el trayecto por donde pasará Santo Domingo, en hombros de sus cargadores, el próximo primero de agosto, las familias bailaron al ritmo de filarmónicos, acompañados de personajes pintorescos como las vaquitas culonas, los diablitos, otros que llevaron sus rostros pintados de negro y quienes lucieron cotonas tradicionales.

Esta tradición recuerda los tiempos en que los caminos hacia Las Sierritas estaban montosos y debían rozarlos para abrir paso a los devotos que acompañaban a Santo Domingo de Guzmán en su tradicional bajada.

Lo que comenzó como una necesidad para despejar el camino, hoy se conserva como un acto simbólico que mantiene viva la historia y la devoción de los managuas.

Con la tradicional Roza del Camino, Managua da el banderillazo oficial a sus fiestas, poniendo en marcha todo el operativo organizativo y de seguridad para recibir a los miles de devotos que acompañarán a Santo Domingo de Guzmán del primero al 10 de agosto.