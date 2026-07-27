Casa de Lisímaco Chávez prepara festividades de Santo Domingo en San Judas

La casa del tradicionalista Lisímaco Chávez, en el barrio San Judas de Managua, se alista para recibir a devotos, familias y turistas durante las festividades tradicionales de Santo Domingo, con recorridos, comida popular, música, pólvora y actividades comunitarias.

Raymond Chavez

Raymond Chávez informó a Tu Nueva Radio YA que las actividades centrales se realizarán entre el 30 y el 31 de julio, como parte de una tradición que ya suma 20 años de continuidad.

El comité tradicionalista realizó este domingo el lanzamiento oficial de la mayordomía y la tradicional roza del camino, dando inicio a los preparativos para una de las celebraciones más esperadas por los devotos de Mingo.

El 30 de julio se realizará la vestida de la imagen dentro de la casa de Lisímaco Chávez.

Ese mismo día también comenzará la preparación de los alimentos que serán compartidos con la población, entre ellos frito, chicharrón, moronga, cabeza de chancho y la tradicional chicha de siete quebradas.

Chávez detalló que prepararán 3 cerdos y una variedad de platillos populares para atender a las familias que lleguen a participar en la festividad.

También se elaborarán aproximadamente 4 barriles de chicha de siete quebradas, de los cuales esperan sacar entre 500 y 600 bolsitas para repartir la noche del 31 de julio.

La réplica de Santo Domingo de Lisímaco saldrá en recorrido desde la casa del tradicionalista rumbo al sector de El Sombrero, donde ingresará nuevamente con el tradicional barco de Santo Domingo.

Posteriormente, el barco se dirigirá hacia la plazoleta Roger Deshon, donde habrá fiesta popular, juegos mecánicos para los menores y actividades tradicionales.

Para el 31 de julio, la cita será a las 2:00 de la tarde en la casa de Lisímaco Chávez, desde donde partirá el recorrido por las principales calles del barrio con la réplica, el colorido y el jolgorio característico de esta tradición.

Raymond Chávez anunció que habrá juegos pirotécnicos, filarmónicos y un ambiente de alegría para los devotos y tradicionalistas.

A las 5:00 de la tarde se realizará una fiesta popular totalmente gratis en la plazoleta Roger Deshon.

Entre las 7:00 y 8:00 de la noche está prevista la repartición de alimentos en la casa del tradicionalista Lisímaco Chávez.

Según Chávez, se espera entregar alrededor de 2,000 platos de comida, con frito, chicharrón, moronga, cabeza de chancho, pollo frito, pollo tapado, yuca, queso frito, tortillas y ensalada.

Las puertas de la casa estarán abiertas para turistas, devotos y familias que deseen conocer más de la cultura, la fe y la gastronomía nicaragüense.

“Santo Domingo es una réplica de 20 centímetros, pero representa un gran derroche de fe y amor”, expresó Raymond Chávez.

El tradicionalista destacó que ver bajar la imagen provoca una emoción profunda entre quienes creen en Dios y en la intercesión de Santo Domingo.

También agradeció el acompañamiento de Tu Nueva Radio YA, la Policía Nacional, Cruz Blanca, Bomberos y el Buen Gobierno en estas actividades tradicionales.

Raymond Chávez anuncia actividades de Santo Domingo en barrio San Judas #Managua#SantoDomingodeGuzmánpic.twitter.com/Lx9NkWSkOk — La Nueva Radio YA (@nuevaya) July 27, 2026

El 1 de agosto, los devotos volverán a encontrarse en la bajada de Santo Domingo desde la Sierra hacia Managua, en una jornada que reunirá fe, tradición y alegría popular.

Las actividades continuarán con el respaldo de los tradicionalistas y devotos de Mingo, quienes cada año mantienen viva esta celebración para agradecer favores, milagros y la identidad cultural del pueblo nicaragüense.