129 mil trabajadores del Estado cobrarán el mes de agosto el viernes 31

Los trabajadores del Estado recibirán de forma anticipada el salario correspondiente al mes de agosto este viernes 31 de julio.

Así lo anunció este miércoles la Copresidenta de la República, compañera Rosario Murillo, quien dijo que de esta manera se garantiza que las familias dispongan de sus ingresos previo a las Fiestas Tradicionales de Managua 2026.

«Tenemos una buena nueva para los compañeros trabajadores del Estado. Vamos a pagar el salario de agosto a los 129 mil servidores públicos, 77 mil 833 mujeres y 50 mil 389 hombres, el viernes 31 de julio”, detalló la compañera.

Concluyó señalando que “los trabajadores del Estado de Managua celebramos con inmensa alegría, algarabía y los centavitos, las fiestas de Santo Domingo de Guzmán”

