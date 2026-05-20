Muere quinceañero dos días después de su hermana tras accidente de moto en Jinotega

En el Hospital Victoria Motta se rindió ante la muerte el jovencito Jaider Gómez Vásquez, de 15 años, dos días después del fallecimiento de su hermana Jaydeling Francella Gómez, de 16 años, al accidentarse en motocicleta.

Jaider Gómez Vásquez, de 15 años

El fatal percance vial sucedió la noche del lunes entre La Zompopera No. 2 y Santa María de Pantasma, en Jinotega, por donde la muchacha manejaba una moto marca Serpento, color rojo, sin placa.

Cazadores de noticias informaron que, debido al exceso de velocidad, Jaydeling Francella perdió el control de la moto, se salió de la vía y colisionó contra una valla metálica.

Jaydeling Francella Gómez, de 16 años

A consecuencias del fuerte impacto, la muchacha resultó con un trauma craneal severo y fractura en el cuello que le quitaron la vida en forma inmediata.

Mientras tanto, su hermano Jaider Gómez, quien iba de pasajero, sufrió graves lesiones, por lo que fue llevado al hospital al hospital Victoria Motta de la ciudad de Jinotega, donde este miércoles falleció a pesar de los esfuerzos médicos por salvarle la vida.

Jaider y Haydeling Francella eran originarios de la comunidad Santa Cruz, en Pantasma, donde su familia recibió el duro golpe de sus muertes .

