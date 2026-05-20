Capitalina llega ilusionada a inscribirse a Tu Nueva Radio YA para el concurso de «La Madre Panza»

La Super Líder del Dial sigue llenándose de alegría con la inscripción de Scarleth Delgado Aguirre, una capitalina de 31 años quien llegó con mucha emoción para formar parte del esperado concurso La Madre Panza, dedicado a celebrar la dulce espera de las futuras mamás nicaragüenses.

Con cinco meses de gestación y una gran sonrisa, Scarleth compartió que aún no conoce el sexo de su bebé, pero su corazón de madre le dice que será una niña.

Este nuevo integrante de la familia será su tercer hijo, una bendición que recibe con mucho amor y esperanza.

La futura mamá, originaria de la comarca Veracruz, ubicada en carretera a Masaya vivió este momento acompañado por su hija mayor, Ashley Flores Delgado, de 12 años, quien orgullosa caminó a su lado para venir a inscribirse en el concurso.

Scarleth se suma a las mamitas que buscan celebrar la maternidad en grande en La Madre Panza evento que por 23 años consecutivos organiza Tu Nueva Radio Ya, una iniciativa que cada año convierte la espera de un bebé en una fiesta de amor, esperanza y felicidad con la radio del pueblo.

El concurso premiará a los tres primeros lugares para eso se les medirá las pancitas a las concursantes y las afortunadas recibirán premios como electrodomésticos, cuna, ropa, bolsos, pachas y muchos víveres más necesarios para la dulce espera de este momento, además recibirán premios en dinero en efectivo.

“La Madre Panza” es patrocinada por:

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