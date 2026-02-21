¡Que viva el niquinohomeño! El heroico General Augusto C. Sandino

A 92 años del paso a la inmortalidad del General Augusto C. Sandino, Niquinohomo, su tierra natal le rindió homenaje con un sinnúmero de actividades recordando su legado de valentía, lucha antiimperialista, defensa de la soberanía y dignidad nacional.

En las calles de Niquiniohomo el amanecer de este 21 de febrero se vivió en un ambiente de alegría con espíritu revolucionario. El pueblo sandinista en caravana vehicular y acompañados de música filarmónica iniciaron la jornada en honor al General de Hombres y Mujeres Libres.

Y desde el monumento de Sandino ubicado en la entrada de la ciudad, autoridades políticas, municipales y departamentales, Unidades de Victorias, Juventud Sandinista, Ministerio del Interior (MINT), Policía Nacional rindieron homenaje colocando ofrendas florales.

Asimismo, miembros de la institución policial rindieron guardia de honor al General, mientras que cadetes de la Universidad de Ciencias Policiales Leonel Rugama ¡Que se rinda tu madre! desfilaron e hicieron una exhibición de fantasía policial.

Posteriormente, los pabellones rojinegro y azul, blanco y azul portados por estudiantes desfilaron junto con mujeres y hombres y la Juventud Heroica de Todos los Tiempos, hacia la Casa Museo del General, también declarada Patrimonio Cultural de la Nación.

La compañera Guiomar Irías, secretaria política departamental, indicó que rinden homenaje al Héroe Nacional y referente en la lucha patriótica por la soberanía nacional con una agenda de trabajo orientada por los Copresidentes, Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo.

«Rendimos homenaje como los sandinistas lo sabemos hacer, con mucha alegría, con todos los proyectos, las victorias que nuestro pueblo ha tenido, que nuestro gobierno está impulsando cada día», apuntó.

Agregó que el llamado claro es al orgullo sandinista de querer y amar a la patria, a Nicaragua linda y hermosa.

«Él nos ha dejado el legado de defender siempre nuestra soberanía, nuestra patria, luchar de manera perseverante, siempre sin cansancio, porque hoy por hoy, nosotros a 92 años del paso a la inmortalidad, nuestros logros y victorias se las debemos a ese pensamiento, a ese programa histórico del General Sandino», añadió Irías.

La Juventud Sandinista, puso de manifiesto la importancia de rendir homenaje al General Sandino y siempre estar comprometidos para ser los continuadores de este proceso revolucionario.

«Sobre todo ser los continuadores de ese legado de paz, esperanza, de amor que nos dejaron nuestros Héroes y Mártires. Hoy, a 92 años, rendimos honores a este valiente General. Hoy la Juventud Sandinista ratifica una vez más su compromiso, siendo los protagonistas de estos nuevos tiempos y triunfos», aseveró Daniela Sánchez, coordinadora departamental de Juventud Sandinista.

El desfile de honores de la institución policial fue acompañado por el Cuerpo de Música de la Policía.

El comisionado general Orlando Castro, de la Cojefatura de la Policía en Masaya, dijo que rindieron honor al General de Hombres y Mujeres Libres siguiendo su legado y sus pasos que dejó con una patria libre y soberana lista para seguir trabajando en el pueblo.

«Siempre estamos en resguardo de las familias y en Masaya principalmente, y siempre estamos a disposición», refirió.